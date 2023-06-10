Відпустки військовослужбовцям збільшили до 40 днів – ухвалено закон

Верховна рада схвалила збільшення відпустки військовослужбовцям до 40 днів. Відповідне рішення підтримали 270 депутатів

Про це повідомляє НСН з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Згідно із законопроєктом №9378, військовим надають відпустку 30 днів і додатково 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Відпустки військовослужбовцям збільшили до 40 днів

Відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців.

Железняк зазначив, що “це частина того законопроєкту #9342, який був щодо виплат військовим”. Але його розгляд затягується вже до липня.

Відпустка військовим

Наразі закон визначає, що під час воєнного стану військовим можуть надавати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Кожна з цих відпусток може бути надана не більш як на 10 днів. Частину щорічної основної відпустки можуть надати один раз протягом року за одночасної відсутності не більш як 30% загальної чисельності військових певної категорії в підрозділі.

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