Військовослужбовці під час звільнення з військової служби можуть отримати одноразову виплату

Військовослужбовці в Україні під час звільнення з військової служби мають право на одноразову виплату

Про виплати військовослужбовцям під час звільнення зі служби нагадали у Департаменті соціального забезпечення Міністерства оборони України.

Про це розповідає НСН з посиланням на Аrmyinform.

Там зазначили, що грошове забезпечення у разі звільнення з військової служби виплачується військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби) у розмірі грошового забезпечення, передбаченого для посади.

Вважається воно з дня отримання військовою частиною наказу або письмового повідомлення про звільнення до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж до дня здавання справ та посади або до дня закінчення щорічної відпустки, що надається після здавання справ та посади.

Військовослужбовці під час звільнення з військової служби можуть отримати грошову допомогу

Крім того, якщо у році звільнення з військової служби військовослужбовець не використав щорічну основну відпустку або використав її частково, то за його бажанням надається відпустка з подальшим винятком зі списків особового складу військової частини. Також такому військовослужбовцю виплачується грошове забезпечення у розмірі відповідно до кількості наданих днів відпустки або виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі за минулі роки.

У Міноборони зазначили, що розмір одноразової допомоги залежить від причин звільнення:

1. За станом здоров’я – 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби.

2. За віком, у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням терміну контракту, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а також у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцям-жінкою, яка має дитину (Дітей) молодше 18 років – 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби. При цьому є умова – потрібна наявність вислуги років 10 років і більше.

3. Офіцерам кадрової служби, які звільняються за власним бажанням, або іншим військовослужбовцям, які звільняються за сімейними обставинами або з інших поважних причин – 25% місячного задоволення за кожний повний місяць служби, але лише за наявності 10 років і більше вислуги.

4. Офіцерам, рядовим, сержантам, старшинам, покликаним у зв’язку з мобілізацією, після демобілізації – у порядку та розмірах, визначених Міноборони та умовами виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення військовослужбовцям, призваним на військову службу на заклик у зв’язку з мобілізацією, затвердженим постановою Кабінету Міністрів. України від 17 вересня 2014 р. №460.

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