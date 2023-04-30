Призупинення військової служби – які причини і наслідки можуть бути

В Україні призупинення військової служби можливе лише на підставі трьох причин. Які наслідки передбачені для бійців

НСН з посиланням на «Апостроф» розповідає нюанси діючого законодавства та пояснює, які передбачені наслідки для бійців.

Призупинення військової служби – три причини

Призупинення військової служби, згідно чинного законодавства, ініціюється командиром або начальником військової частини щодо військового, який здійснив порушення.

Служба призупиняється у таких випадках:

самовільне залишення військової частини або місця служби;

дезертирство із ЗСУ та інших військових формувань;

добровільна здача в полон.

Призупинення служби починається з дня внесення відповідних відомостей до ЄРДР. Дані вносяться на підставі заяви, повідомлення командира(начальника) військової частини про вчинення його підлеглим кримінального правопорушення.

Однак, призупинення військової служби ще не означає звільнення, бо є випадки, коли бійці залишаються у військовій частині до кінця розгляду справи. Військовослужбовці, військову службу яким призупинено, можуть бути звільнені лише після набрання законної сили обвинувальним вироком суду.

Призупинення військової служби – які наслідки

Бійці, яким офіційно призупиняли службу, можуть отримати такі результати залежно від розслідування ВСП:

звільнення з посади;

військові вважаються такими, що не виконують обов’язків служби;

призупиняються контракт про проходження військової служби, а також виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення;

час призупинення не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії від держави;

не поширюються пільги та соціальні гарантії, які встановлені законодавством для військовослужбовців.

Військовослужбовці із призупиненою службою не входять до складу ЗСУ та інших військових формувань. За умови, якщо солдат був виправданий судом, військова служба та дія контракту продовжується. У такому випадку строк призупинення військової служби зараховується до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії, а також поновлюються пільги та соціальні гарантії.

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