Чи мають право представники ТЦК заходити до вашого житла – відповідь юриста

Якщо представники ТЦК самовільно зайшли до вашого житла, у власника є право писати заяву про незаконне проникнення на приватну територію.

Після появи скандального відео, де фігурують начебто представники військкомату одного з районів Хмельницької області, які увірвалися до будинку військовозобов’язоного, юрист роз’яснив, чи дозволені законодавством такі дії, передає НСН.

Як виявилося, чинне законодавство трактує такі дії однозначно як незаконні.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Ростислав Кравець.

“Закон про це каже, що заходити до будинку представники ТЦК не мали права. Фактично вони порушили закон. Заходити до приміщення вони мають тільки за рішенням суду. Їхні дії можна розцінювати як незаконне проникнення до житла”, каже Ростислав Кравець.

До цього додає, що проникати до житла без рішення суду правоохоронні структури мають право, якщо є загроза життю чи мав місце виклик.

“Але це стосується правоохоронців, а не представників військкомату. Тобто має місце перевищення влади та службових повноважень. Власник житла може звернутися до правоохоронних органів із заявою”, уточнив юрист.

Речниця поліції Хмельницької області Інна Глега уточнила, що правоохоронці бачили вищезазначене відео та наразі проводять перевірку викладених фактів.

Свою перевірку проводить і Хмельницький обласний Центр комплектування. Про це Фейсбук повідомила пресслужба цього ТЦК.

На Хмельниччині працівники ТЦК увірвалися до будинку чоловіка. Відео

На кадрах видно, як працівники ТЦК зайшли у будинок мешканця міста Деражня, що на Хмельниччині. Працівники військкомату заявили, що мають право заходити до приватних домівок без дозволу. Чоловіка це обурило – він знімав інцидент на відео та намагався вигнати з помешкання воєнкомів. Натомість ті почали погрожувати йому “зламати ногу”.

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