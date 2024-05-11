Вночі 11 транвя рятувальники надали допомогу по ліквідації наслідків ДТП у Кіровоградській області

Рятувальники новоархангельського підрозділу ДСНС надали допомогу по ліквідації наслідків ДТП у Кіровоградській області

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на ДСНС України.

ДТП у Кіровоградський області 11 травня – є загиблий

Повідомляється, що 11 травня о 00:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі легкового та вантажного автомобілів.

Подія сталася на автошляху за межами смт. Новоархангельськ Голованівського району.

Прибувши на місце виклику, надзвичайники деблокували тіло загиблого чоловіка та разом з місцевою пожежною командою с. Нерубайка загасили пожежу вантажного автомобіля.

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