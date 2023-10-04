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У Львові швидка збила 13-річного хлопчика

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У Львові швидка збила 13-річного хлопчика
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У Львові швидка збила 13-річного хлопчика – поліцейські встановлюють обставини події, передає НСН, посилаючись на правоохоронців.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 жовтня, близько 20.15, на вулиці Шевченка.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій карети швидкої допомоги, 45-річний житель одного з сіл Яворівського району, рухаючись із увімкненими проблисковими маячками синього кольору і спеціальним звуковим сигналом, здійснив наїзд на пішохода, 13-річного місцевого мешканця.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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