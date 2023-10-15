Українцям розповіли, за що можуть покарати велосипедистів та пішоходів і які штрафи можна отримати

Про це повідомляє НСН з посиланням на “Хвиля“.

Про це йдеться у ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху”.

Так, в Україні існує список покарань для велосипедистів та пішоходів за порушення правил дорожнього руху.

За що можуть покарати велосипедистів та пішоходів і яка сума штрафу

Зокрема, пішоходам передбачено покарання у розмірі 255 гривень за непокору сигналам регулювання дорожнього руху, перехід проїжджої частини у невстановлених місцях, невиконання інших правил дорожнього руху. Раніше цей штраф становив 51 гривню.

Щодо велосипедистів, то порушення правил дорожнього руху велосипедистами (у тому числі й особами, які керують гужовим транспортом, та погоничами тварин) становить покарання у вигляді штрафу у розмірі 340 гривень.

У разі, якщо велосипедист чи пішохід перебувають у стані сп’яніння, розмір покарання становить 680 гривень.

Якщо порушення правил дорожнього руху призвело до створення аварійної ситуації, сума штрафу становитиме 850 гривень або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Повторне порушення правил дорожнього руху велосипедистом чи пішоходом становить 850 гривень замість 170 гривень.

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