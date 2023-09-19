У Дніпрі нахабний водій ледь не переїхав пішоходів, після чого напав на них з газовим балончиком (фото, відео)

У Дніпрі водій ледь не збив людей на пішохідному переході. Коли обурені пішоходи почали робити йому зауваження, чоловік задув їх із газового балончика і поїхав.

Подія сталась вранці понеділка, 18 вересня. Про це НСН повідомляє з посиланням на Патрульну поліцію Дніпропетровської області.

Водій автомобіля Mazda ледь не наїхав на людей на пішохідному переході, що у цей час переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. Коли ж пішоходи стали обурюватися, водій залишив авто на проїзній частині й застосував до них газовий балончик, а потім поїхав з місця події, повідомили у поліції.

Патрульні одразу відреагували на інцидент — вони виявили та зупинили вказаного кермувальника. Під час спілкування у нього помітили ознаки сп’яніння.

У подальшому чоловік прйшов медогляд у медичному закладі у встановленому законом порядку. Результат за 10 діб, додали поліціянти.

Також на водія склали постанову за порушення правил дорожнього руху та доставили до відділку поліції, де громадянина притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Відео цього інциденту публікує “Дніпро оперативний” у Фейсбук.

Близько 08:00 на перехресті вулиці Макарова с вулицею Титова водій Mazda перетнув подвійну суцільну смугу та на “червоний” сигнал світлофора поїхав поміж пішоходів, які йшли по “зебрі”. Обурені люди почали робити зауваження нахабному водію, той залишив посеред дороги авто і з балончиком кинувся на містян. Після чого поїхав. З власних джерел нам стало відомо, що чоловік – таксист, йдеться у підпису до відео.

У Дніпрі водій ледь не збив людей на переході. Відео

Водій забризкав людей з газового балончика. Відео

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