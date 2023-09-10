На Волині водій фури заснув за кермом і в’їхав у кладовище

На Волині сталася незвичайна ДТП. Тут водій фури в’їхав у кладовище, повідомляє місцеве видання Волинь, передає НСН.

9-го вересня, поблизу Володимира водій вантажного автомобіля заснув за кермом та в’їхав на Федорівське кладовище.

Як повідомила начальниця пресслужби поліції Волинської області Ольга Бузулук, водій вантажівки 1964 року народження з’їхав з дороги на кладовище і пошкодив декілька могил.

Від освідування та від госпіталізації водій відмовився.

На нього склали адмінпротокол за ст. 124 – Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, що тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

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