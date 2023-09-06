Конфіскація нерозмитнених авто в Україні законна – Конституційний Суд

Конфіскація нерозмитнених авто в Україні законна. Таке рішення ухвалив Конституційний Суд, передає НСН.

Зазначається, що будь-яке втручання у право власності має ґрунтуватися на законі. Право власності може бути обмежене, якщо є певні порушення. Кожен випадок порушення правил ввезення автомобілів в Україну розглядатиметься в індивідуальному порядку.

Конституційний суд України визнав законність штрафу або конфіскації транспортних засобів, які були ввезені без сплати мита. У відомстві зазначили, що право власності може бути обмежене. Про це повідомили у прес-службі КСУ.

Предметом розгляду була стаття Митного кодексу України. У ній сказано, що перевищення встановленого терміну тимчасового ввезення автомобілів для особистого користування та комерційних транспортних засобів на територію України на більш ніж 30 днів, а також втрата або розбирання таких транспортних засобів, включаючи їх демонтаж, спричиняє накладення штрафу у розмірі десяти тисяч не оподатковуваних мінімумів доходів громадян чи конфіскацію зазначених транспортних засобів.

У КСУ наголосили, що будь-яке втручання у право власності має ґрунтуватися на законі. Саме тому суди можуть призначати покарання такі порушення в індивідуальному порядку.

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