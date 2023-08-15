Депутати Верховної Ради пропонують декриміналізувати порно в Україні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає НСН.

Проєкт закону, який підготували депутати, передбачає скасування кримінальної відповідальності за:

ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру для збуту чи розповсюдження;

виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення таких товарів для збуту;

збут чи розповсюдження предметів порнографічного характеру.

Як порнографія регулюється зараз

Депутати пояснили, що зараз криміналізовані фактично будь-які діяння, пов’язані з порнографією, тож під обвинувачення можуть підпадати приватні «хтивки», публікація власних роликів подружніми парами на Pornhub, пересилання «нюдсів», зберігання або створення картин з еротичними сюжетами і гіпотетично — навіть позичання друзям книг на тему сексуального здоров’я.

У Кримінальному кодексі є чотири статті, які стосуються порнографії.

Стаття 301 “Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів”.

Стаття 301-1 “Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження”.

Стаття 301-2 “Проведення видовищного заходу сексуального характеру за участю неповнолітньої особи”.

Стаття 302 “Створення або утримання місць розпусти і звідництво”. Під неї може підпадати, наприклад, діяльність вебкам-студій.

Згідно з новим законопроєктом кримінальна відповідальність залишиться за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake);

екстремальне порно (насильство, зоо-, некрофілія);

порно з дітьми і для дітей.

Зокрема, за розповсюдження або збут порнографії без згоди людини, яка у ній зображена, або виготовлення такої продукції із зображенням людини, якій не відомо про такі дії, передбачений штраф, арешт до шести місяців, або обмеження волі на до трьох років.

За виготовлення, розповсюдження або збут екстремальної порнографії передбачається штраф, обмеження волі від трьох до пʼяти років або позбавлення волі до трьох років.

За збут порнографії неповнолітнім, або примушування людини до участі у створенні порнографії загрожує від 3 до 7 років за ґратами. Якщо це відбувається з використаннями влади або службових повноважень, загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.

Також депутати пропонують виключити статтю 302 ККУ про створення або утримання місць розпусти, а також звідництво для розпусти. Однак Железняк наголосив, що сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми залишаються кримінальними злочинами.

На сайті Верховної Ради законопроєкт має з’явитися через три дні.

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