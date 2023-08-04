Через минулорічні борги за газ українцям погрожують судом – що відомо

Через борги за газ перед минулим постачальником українцям погрожують подати до суду. Навіть за борг у 71 гривню.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL, передає НСН.

Торік у травні “Нафтогаз” став практично єдиним постачальником газу населенню. Регіональні газзбути клієнтів втратили.

В результаті домогосподарства, які помилково заплатили газзбуту замість “Нафтогазу”, були змушені писати заяви про повернення коштів та добиватися компенсації. Тепер, більш як через рік, уже колишні клієнти постачальника газу отримують рішення судів про стягнення боргів, їхні банківські рахунки арештовують.

У реєстрі судових рішень – десятки рішень щодо стягнення боргів. “Лякалки” про майбутні судові позови отримують навіть ті, хто про свої борги не знає і справно платив за газ.

Як розповідає мешканець Київської області Денис, розмір його заборгованості, про яку йому не було відомо, становить 71 грн.

“Київоблгаз Збут” через 71 грн подав на нього до суду, принаймні так йдеться у квитанції, яку він отримав від компанії.

“Я перевіряв, чи є позов проти мене, не знайшов. Спробував додзвонитися до газзбуту, але у них не працює гаряча лінія”, обурюється Денис.

Незважаючи на те, що постачальник газу в українців змінився, потреба платити за рахунками залишилася. Навіть якщо йдеться про заборгованість, яка вже є кілька років, оплачувати її в будь-якому разі необхідно. А ті, хто не зробить цього добровільно, рано чи пізно заплатить через суд.

Щоправда, часто газові підприємства не подають до суду, лише погрожують судом. Якщо заборгованість становить лише 71 грн, ймовірно, позиватися за такий борг недоцільно. Судовий збір за такий позов становитиме 2684 грн (щоправда, його має сплачувати сторона, яка програла суперечку).

Наприклад, у червні 2023-го “Київоблгаз Збут” звернувся до Бориспільського міськрайонного суду і вимагав у свого клієнта заплатити 13,1 тис. грн боргу.

“У червні 2023 року “Київоблгаз Збут” звернувся до суду з позовом та послався на те, що позивач постачав природний газ у житловий будинок. У зв’язку з тим, що він неналежно оплачує вартість спожитого природного газу, виникла заборгованість у розмірі 13 199 грн”, йдеться у матеріалах справи.

Суд розглянув вимогу газзбуту та зобов’язав українця заплатити і старий борг, і 2684 грн судового збору.

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