Що таке Єдиний реєстр свердловин та як він працює, і чи дійсно потрібно платити за воду з колодязів.

Про це читайте далі в матеріалі НСН, який посилається на відео Фактів.

Нещодавно в мережі з’явився фейк про те, що люди, які мають колодязі, повинні встановити на них лічильники та платити за воду, начебто це пов’язано з реєстром артезіанських свердловин.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець розповів в ефірі телемарафону Єдині новини, що дійсно варто знати про оплату води зі свердловин громадянам України.

Мінстр зазначив, що облік — це про систематизацію інформації та розуміння, де і які свердловини розташовані, а також як використовується вода.

За його словами, платне використання води зі свердловин — лише для бізнесу, а для простих цивільних вода безплатна.

Руслан Стрілець додав, що реєстр свердловин існує вже давно, але тепер можна буде внести інформацію про свердловину самостійно через електронну базу.

На сьогодні, відповідно до водного кодексу, кожна свердловина, яка використовується бізнесом, має бути обладнана відповідними лічильниками. Згідно з ним, сплачується рентна плата. Цей алгоритм працював багато років, але питання в тому, чи всі його дотримувалися, каже міністр.

Стрілець додав, що реєстр, який створюється зараз, дає можливість автоматично внести інформацію про нові свердловини або ті, що використовувалися раніше без жодних папірців. У ньому вже є інформація про близько 10 тис. свердловин по всій країні.

Важливо розуміти, що людям, які використовують воду зі свердловин для власних домогосподарств і не є ФОП, не треба подавати жодної інформації, підкреслив міністр.

Як правила користування свердловинами для бізнесу:

Якщо бізнес використовує до 5 метрів кубічних на добу, він не мусить отримувати дозвіл на водокористування. Якщо більше — дозвіл потрібно оформлювати.

Якщо бізнес використовує понад 300 метрів кубічних на добу, треба оформити дозвіл на користування надрами.

Чи потрібно платити за воду з колодязів. Відео

Ще новини України: Скільки потрібно заробляти, щоб мати пенсію 10 тисяч гривень і більше