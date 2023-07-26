В Україні готують штрафи за буріння свердловин – кому і скільки доведеться платити

В Україні планують запровадити штрафи за буріння свердловин для видобутку підземних вод.

Законопроекти №9020 та №9021, якими передбачається внесення змін до деяких законів та Кодексу України про адмінправопорушення, були зареєстровані ще 16 лютого 2023 року.

За цей час проекти законів викликали широке обговорення у суспільстві, зокрема через те, що якщо вони будуть прийняті, то здійснювати буріння свердловин можна буде лише при наявності на це ліцензії.

Кого стосуватимуться зміни та чи потрібно непокоїтись селянам, дачникам та іншим власникам земельних ділянок, розбиралось видання Ostapp Journal, передає НСН.

Штрафи за буріння свердловин

Доцільність прийняття законопроектів №9020 та №9021 обґрунтовується необхідністю ліцензувати діяльність, пов’язану з бурінням свердловин, їх роботою та тампонуванням з метою здійснення контролю за добуванням підземних вод задля недопущення забруднення води та погіршення якості водоносних горизонтів.

Іншими словами, цей закон мав би вирішити проблему самовільного буріння свердловин та їх неналежного санітарно-технічного тампонування після припинення використання, що негативно відзначається на якості підземних вод в регіоні.

Видача ліцензій покладена на Державну службу геології та надр України.

За буріння, використання або не дотримання вимог щодо ліквідації свердловин передбачається штраф від однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тис. грн і більше. Сума штрафу буде залежати від виду зафіксованого правопорушення та від того, чи не повторювалося порушення протягом року.

Таким чином, неліцензоване буріння свердловин може обернутися чималими штрафами від 17000 до 51000 гривень.

На кого можуть бути накладені штрафні санкції?

В поточній редакції законопроекту за буріння та використання свердловин без ліцензії або не вжиття заходів щодо їх ліквідації після припинення експлуатації до адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті:

посадові особи, незалежно від типу власності підприємства чи організації, якою вони керують;

фізичні особи-підприємці.

Поки що про контроль за новими та наявними свердловинами, які пробурені для використання приватними домогосподарствами, мова не йде.

Тому селян, дачників та інших власників земельних ділянок, які видобувають воду для особистого використання або обслуговування своїх земельних ділянок, зміни законопроекту в поточній редакції не стосуються.

Нагадуємо, що згідно Кодексу України «Про надра», українці мають право видобувати надра, в тому числі підземні води, для своїх потреб. Спеціальні дозволи при цьому отримувати не потрібно.

Отже, попри хвилювання селян, дачників та інших землевласників дані законопроекти мають врегулювати буріння, використання та ліквідацію свердловин посадовцями та ФОПами з метою належного використання та уникнення забруднення артезіанських вод, а також внесення даних про водозбірні споруди в Держреєстр артезіанських свердловин.

Зазначимо, даний проект закону може бути доповнений та змінений в процесі опрацювання.

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