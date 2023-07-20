В Україні візьмуть під державний контроль усі свердловини – постанова Кабміну

В Україні візьмуть під державний контроль усі свердловини. Кабміном було запроваджено обов’язковий облік усіх артезіанських свердловин та обсягу води, який використовують їхні власники.

Лічильник на свердловину встановлювати треба – постанова Кабміну

Відповідні зміни передбачені у постанові про державний облік артезіанських свердловин, передає НСН.

Одне з нововведень – це облік використання води зі свердловин, а точніше – облаштування на свердловинах засобів вимірювання отриманих підземних вод. Тобто йдеться про встановлення лічильників, розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабмін розробить нормативні акти, якими регулюватиметься періодичність подання та оновлення відомостей у Державному реєстрі артезіанських свердловин.

У Мінприроди впевнені, що ці зміни дозволять оперативно реагувати на виклики воєнного часу, допоможуть у подоланні наслідків на Каховській ГЕС та дозволять швидко забезпечити населення питною водою.

Крім того, це ще один крок щодо цифровізації сфери надрокористування.

Уряд продовжує свою послідовну політику у напрямку цифровізації сфери надрокористування. Цим рішенням ми створюємо прозорий доступ громадськості та бізнесу до даних про артезіанські свердловини та мінімізуємо корупційні ризики. Водокористувач зможе вносити дані про свердловини через Е-кабінет надрокористувача без контакту та втручання чиновника, зауважив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Таким чином, уряд створює прозорий доступ громадськості та бізнесу до даних про артезіанську свердловину, що мінімізує корупційні ризики.

Тепер підприємці та всі громадяни мають вільний доступ до відомостей про наявні в країні артезіанські свердловини. А це, своєю чергою, має суттєво знизити рівень корупції у цій сфері.

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