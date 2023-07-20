При прийомі на роботу чоловіків роботодавці зобов’язані попросити їх пред’явити військовий квиток разом із іншими документами. Які штрафи для роботодавців передбачені за порушення даної вимоги

Згідно з новими правилами військового обліку, як під час прийняття на роботу, так і при вступі на навчання обов’язковою умовою є перебування кандидата або абітурієнта на військовому обліку. Роботодавець має перевірити, в якому саме ТЦК чоловік стоїть на обліку, і чи є інформація про нього актуальною.

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

При цьому працівник має обов’язково пред’явити при працевлаштуванні один із військово-облікових документів:

посвідчення про приписку (приписне свідоцтво) — для призовників;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного — для військовозобов’язаних;

військовий квиток — для резервістів.

Які штрафи для роботодавців передбачені за кожного працевлаштованого без військового квитка

Розмір штрафу роботодавцям за працевлаштування чоловіка без військового квитка під час війни становить від 5100 грн до 8500 грн.

Така відповідальність передбачена статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За повторне вчинення такого самого порушення протягом року, роботодавець може отримати штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Центри зайнятості також не можуть надавати статус безробітного особі, яка підпадає під мобілізацію, якщо вона не має військово-облікового документа. І за порушення цієї вимоги працівників ЦЗ також можуть оштрафувати.

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