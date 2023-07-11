Чи можуть мобілізувати жінок в Україні під час війни

Чи можуть мобілізувати жінок, які є військовозобов’язаними, під час повномасштабної війни в Україні.

Про це передає НСН з посиланням на Апостроф та Укрінформ.

Хто з медиків є військовозобов’язаним

Мобілізація медичних працівників під час дії воєнного стану нічим не відрізняється від інших категорій.

26 жовтня 2022 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до статті 1 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу” про взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних”. З цього дня жінки, які здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність у закладах професійної, професійно-технічної, професійної вищої чи вищої освіти повинні обов’язково стати на військовий облік.

Жінки, які мають іншу освіту, можуть на військовий облік стати за бажанням. Жінок-медиків можуть мобілізувати у воєнний час за умови, що вони:

мають спеціальність та/або професію, яка вважається спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, що визначилася у переліку, затвердженому Міноборони України;

придатні проходити військову службу за станом здоров’я.

Чи можуть мобілізувати жінок вже зараз

Як зазначала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр навіть військовозобов’язані українки до 2026 року не підлягатимуть обов’язковій мобілізації. Зміни стосуються лише системи обліку.

“Немає мобілізації жінок. Зараз є зміни, які стосуються системи обліку. До 2026 року навіть українки, які мають медичну спеціальність – єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не матимуть обов’язкової постановки на облік. Інші професії – тільки у добровільному порядку”, сказала вона.

Що робити, у разі отримання повістки медику

Якщо медику прийшло мобілізаційне розпорядження (повістка від ТЦК і СП), він зобов’язаний:

прибути до військової частини або збірних пунктів ТЦК СП у строки, зазначені у документах;

з собою мати оригінали документів, зазначених у повістці, при необхідності – документи, що підтверджують підстави для звільнення від мобілізації;

повідомити керівника, що вас призвали на військову службу.

Варто зазначити, якщо медика мобілізують до армії під час дії воєнного стану, то за ним зберігається і місце роботи, і посада.

Раніше ми писали про те, чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років.

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