Власники транспортних засобів зможуть переоформити авто в Дії – коли запрацює нова послуга

Громадяни України вже невдовзі зможуть переоформити авто в Дії. Стало відомо, коли запрацює нововведення

Стало відомо, що власники транспортних засобів на території України вже скоро зможуть переоформлювати свої автомобілії прямо в застосунку Дія.

Про це пише сайт НСН з посиланням на МВС.

Коли запрацює переоформлення авто в Дії?

Згідно з даними представників Міністерства внутрішніх справ стає відомо, що вже до кінця вересня цього року українці зможуть переоформлювати транспортні засоби за допомогою застосунку Дія у своєму смартфоні. Таким чином, громадянам України не потрібно буде більше приходити у сервісні центри, задля того, щоб оформити договір.

З моменту, коли Мінцифри та МВС запровадять такий спосіб оформлення купівлі-продажу його можна буде оформити у своєму телефоні. Відповідно, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак будуть відправлені поштою.

Українці зможуть переоформити авто в Дії

Реєстрація транспортних засобів в автосалонах

Окрім цього, з 6 серпня 2023 року чинності набрала постанова Кабінету Міністрів №437, згідно з якою автосалони отримали право на реєстрацію автомобілів. Таким чином, громадянам України не потрібно звертатись до територіального сервісного центру МВС, щоб зареєструвати нове авто. Адже автосалон може сам зареєструвати транспортний засіб і новий власник зможе виїхати на повністю зареєстрованому авто.

Як дізнатись про наявність штрафів за порушення ПДР?

Доволі часто у власників автомобілів в Україні виникають питання на зразок: “як і де можна перевірити власні штрафи за порушення ПДР?”. Повідомляємо, що дані про свої штрафи за порушення правил дорожнього руху можна перевірити в:

застосунку Дія;

в додатку “Штрафи ПДР”;

у мобільних банкінгах;

на сайті Головного сервісного центру МВС;

на офіційному Єдиному реєстрі боржників України.

Таким чином, в кожному з цих сервісів водій може переглянути, а також оплатити власні штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Примітно, що оплатити штраф громадянин повинен протягом 15 днів, з того моменту, коли він його отримав. У випадку, якщо за цей період штраф сплачено не буде постанова про адміністративне порушення буде надіслана до виконавчої служби, тоді громадянин України повинен буде виконати її у примусовому порядку.

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