Водій автомобіля «Хонда» на блокпосту біля Києва скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер. Розпочато кримінальне провадження.

Про це НСН повідомляє з посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

Як зазначається, подія сталась вночі 22 жовтня близько 00:30 на блокпосту при вʼїзді до столиці. На місці працювала слідчі з розслідування ДТП столичного главку, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт.

“Як стало попередньо відомо, водій, керуючи автомобілем “Хонда”, рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця, 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події”, йдеться у повідомленні.

Керманича автомобіля “Хонда” слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прилад Драгер показав, що на момент вчинення автопригоди водій 1978 року народження перебував у тверезому стані.

Слідчі поліції Києва за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.

На блокпосту біля Києва на смерть збито військового. Фото

Не перший випадок

Це не перша ДТП, коли на блокпосту збили військового. А саме:

25 липня на блокпосту поблизу станції метро “Святошин” водій автомобіля Volkswagen скоїв ДТП. Внаслідок аварії один військовослужбовець загинув на місці, іншого госпіталізували у лікарню, ще одного військовослужбовця лікарі оглянули на місці. Аварія трапилась під час комендантської години.

25 травня водій автомобіля Lexus ES350 рухався проспектом Берестейським в Києві, повз блокпоста, де збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. Пізніше з’ясувалося, що за кермом був суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. На даний момент суддя Тандир перебуває під вартою.

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