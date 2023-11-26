На Бориспільському шосе в ДТП загинуло подружжя, двоє малолітніх дітей постраждали

На Бориспільському шосе в ДТП загинуло подружжя, а двоє малолітніх дітей, які теж були у салоні, постраждали. Про це повідомляє поліція Києва, яка розслідує подію, передає НСН.

Зазначається, що водій автомобіля «Рено» здійснив наїзд на задню частину напівпричепа вантажівки. Внаслідок аварії керманич легковика загинув на місці, а дружина померла у лікарні. Двоє малолітніх дітей отримали травми, їх госпіталізовано.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 25 листопада на Бориспільському шосе. На місці працювали слідчі з розслідування ДТП поліції Києва.

Працівники поліції попередньо встановили, що керманич автомобіля «Рено» вʼїхав у задню частину напівпричепа вантажівки «Сканія». Водій великогабаритного транспорту зупинився у третій смузі для руху з пʼяти наявних, виставив знак аварійної зупинки та очікував патрульних поліцейських для оформлення автопригоди з іншою автівкою.

У результаті даної ДТП водій легковика «Рено» від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці, а його дружину та двох малолітніх дітей негайно госпіталізували у лікарню. На жаль, жінка померла. Діти наразі перебувають під наглядом лікарів.

У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України слідчі зʼясовують усі деталі та механізм автопригоди.

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