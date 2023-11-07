ДТП на блокпосту Києва – водій «Рено» збив військову на переході

У ДТП на блокпосту Києва постраждала співробітниця прикордонної служби. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу київської Нацполіції.

Водій автомобіля «Рено» скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по пішохідному переході, йдеться у повідомленні.

Подія сталась вчора ввечері о 21:25 годині 6 листопада у Деснянському районі столиці.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, 66-річний чоловік, керуючи автомобілем «Рено», рухався по проспекту Броварському зі сторони м. Бровари у напрямку м. Києва. При в’їзді до столиці водій скоїв наїзд на працівницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

У результаті автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, тож її госпіталізували у лікарню. Керманич пройшов перевірку на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер, який показав, що чоловік тверезий.

Вказану подію слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі деталі ДТП. Триває слідство.

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