Суддя «відмазала» сина-порушника, а через 1,5 роки він вбив її, влаштувавши ДТП

Суддя «відмазала» сина-порушника, а через 1,5 роки він вбив її, влаштувавши нове ДТП. На цю повчальну історію про українську корупцію звернув увагу громадськості відомий журналіст Денис Казанський, передає НСН.

Казанський розповів, що навесні 2022 року мешканець Чорткова Тернопільської області Дмитро Квятковський під час комендантської години сів за кермо у нетверезому стані і був зупинений поліцією. Але завдяки зв’язкам матері Лідії Квятковської, яка є суддєю Чорковського районного суду, залишився безкарним і не був позбавлений прав.

Він продовжував їздити за кермом. При чому, місцеві активісти стверджували, що нерідко робив це у нетверезому стані.

І 29 жовтня 2023 керуючи автомобілем Infiniti FX35, у якому окрім нього була Лідія Квятковська, влаштував смертельну ДТП. Вбив водія іншого автомобіля та свою матір-суддю.

Лідія Квятковська потрапила до реанімації і померла за кілька днів від отриманих травм.

Нагадаємо, раніше ми писали про цю ДТП. 29 жовтня, на автодорозі Монастириська-Бучач-Чортків-Скала Подільська водій автомобіля «Infiniti FX35» виїхав на смугу руху зустрічного руху та врізався у «Peugeot 406».

За кермом «Infiniti FX35» перебував син судді, адвокат Дмитро Квятковський. У машині разом з Дмитром перебувала і мати – суддя Лідія Квятковська.

Внаслідок ДТП на місці події загинув водій автомобіля “Пежо”, а серед поранених була дитина. Водію “Інфініті” оголосили підозру та взяли під варту без права внесення застави.

А сьогодні, 6 листопада, стало відомо, що через 9 днів після аварії, померла і сама пасажирка “Інфініті” – суддя Лідія Квятковська.

Про смерть судді розповіли у Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України у Тернопільській області, відзначивши, що Лідія Квятковська 30 років пропрацювала суддею.

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