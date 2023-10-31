На Тернопільщині син судді виїхав на зустрічну смугу – є загиблий, а серед травмованих дитина

На Тернопільщині син судді виїхав на зустрічну смугу і спричинив смертельну ДТП. Про аварію повідомляє поліція. Подробиці розповіли у ЗМІ, передає НСН.

Як зазначають у поліції, одна людина загинула, а четверо з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапили до лікарні – такі наслідки аварії на Чортківщині.

На автодорозі Монастириська-Бучач-Чортків-Скала Подільська водій автомобіля «Infiniti FX35» виїхав на смугу руху зустрічного руху та врізався у «Peugeot 406».

Кермувальник «Peugeot 406» від отриманих травм помер на місці події. Пасажира з його авто, а також водія та трьох пасажирів з іншого транспортного засобу з переломами та травмами доправили до лікарні. Серед потерпілих – чотирирічна дівчинка.

Водія «Infiniti FX35» затримали відповідно до статті 208 КПК. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Видання “20 хвилин” із посиланням на власні джерела пише, що за кермом Infiniti FX35 був син судді – Дмитро К. Разом із ним у машині була його мати.

Журналісти поспілкувалися з мамою потерпілої, яка була в автомобілі Peugeot. Вона розповіла, що її дочка перебуває у реанімації у тяжкому стані, а зять загинув ще до приїзду медиків.

Ще одна ДТП 29 жовтня на Тернопільщині сталася у селі Кам’янки Підволочиської територіальної, де громади не розминулися два автомобілі. Тут теж постраждали діти.

Як повідомляють у поліції, при виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що водій “Daewoo Lanos” під час маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху, не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем марки “ВАЗ 2106”. Після цього “Daewoo” відкинуло на електроопору. До лікарні з травмами доправили 13- річного пасажира “Daewoo Lanos”.

Ще новини України: У Львові іноземець збив жінку і загинув сам на цьому ж місці після оформлення ДТП