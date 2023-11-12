У Харкові пролунав вибух на АЗС – що відомо (фото, відео)

Близько 9 ранку 12 листопада у Харкові пролунав вибух на АЗС. Травмувався чоловік.

Вибух, який було чутно у місті близько 9:00, стався на території автозаправки неподалік Південного вокзалу. За попередньою інформацією, там спалахнуло авто.

Про це Суспільне Харків повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко, передає НСН.

За його даними, пожежу загасили протягом десяти хвилин. Перекинутися на обладнання заправки вогонь не встиг. Причини займання зараз встановлюють.

Внаслідок вибуху травмувався чоловік, його ушпиталили, розповів Суспільному директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Більше інформації про стан травмованого на цей час він немає.

Через вибух на АЗК тимчасово обмежено рух на вулиці Полтавський шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рильєва, повідомили в поліції.

Патрульні одними з перших прибули на місце. Спільно з іншими службами поліцейські надають допомогу потерпілим на місцях, забезпечують безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснюють охорону місця подій, йдеться у повідомленні.

Обмеження триватимуть до завершення роботи екстрених служб.

У Харкові пролунав вибух на АЗС. Відео з соцмереж

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