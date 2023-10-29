В Одесі фельдшера поранили ножем за те, що він зробив двом чоловікам зауваження

Зранку 29 жовтня в Одесі фельдшера поранили ножем двоє невідомих. Це сталося після того, як медик зробив чоловікам зауваження через їхню поведінку.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, передає НСН.

Там розповіли, що зранку 29 жовтня на третю підстанцію екстреної допомоги в Одесі вдерлися двоє невідомих. Вони галасували, нецензурно лаялися, а після зауваження, яке їм зробив фельдшер підстанції, один із них завдав медикові трьох ножових поранень.

«Після цього обидва [чоловіки] втекли. Наш колега госпіталізований до лікарні. Бажаємо йому швидкого одужання! Поліція вже шукає злочинців», додали в Центрі.

Захист фельдшерів

Після цього інциденту в Центрі екстреної медичної допомоги нагадали, що в Україні досі не ухвалений законопроєкт (№6423) про захист працівників екстреної медичної допомоги, який зареєстрували у Верховній Раді у 2021 році. Документ має удосконалити правовий захист працівників екстреної медичної допомоги під час виконання службових обов’язків.

«Випадки коли на працівників “екстренки” нападають під час виконання службових обов’язків і завдають їм фізичної та моральної шкоди, є не рідкісними. Зараз такі випадки розглядаються правоохоронцями як звичайні порушення», пояснили там.

Однак зауважили, що аналогічні злочини, вчинені щодо працівників поліції або представників влади, мають інше правове провадження — покарання в таких випадках для порушників є більш суворим.

«Просимо народних депутатів України та всіх, хто може вплинути на законотворчий процес, звернути увагу на проблему захисту працівників екстреної медичної допомоги», додали в Центрі.

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