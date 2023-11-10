Масштабна пожежа у Вінниці спалахнула ввечері 9 листопада на вулиці Гонти. Там горіли складські приміщення з будівельними матеріалами.

Рятувальники всю ніч вели боротьбу з вогнем, передає НСН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Інформація про пожежу надійшла до Служби порятунку о 21:35 9 листопада.

До місця пожежі за підвищеним номером виклику одразу направлено всі державні пожежно-рятувальні частини обласного центру, чергову зміну оперативно-координаційного центру, мобільно-оперативну групу та керівний склад обласного відомства, йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце пожежі, надзвичайники встановили, що горить приміщення ангарного типу на площі близько 1 тис.кв.м, в якому зберігалися будівельні матеріали, ламінат та пластикові вироби.

Також існувала загроза поширення полум’я на поруч розташовані металеві ангари.

Силами надзвичайників вогонь вдалося локалізувати о 22:40 та запобігти поширенню полум’я на поруч розташовані ангари.

Станом на 8 ранку 10 листопада пожежу ліквідовано. Проводиться проливка та розбір конструкцій.

На щастя, ніхто з людей не постраждав. Що стало причиною загоряння встановлюватимуть фахівці.

Масштабна пожежа у Вінниці: рятувальники всю ніч вели боротьбу з вогнем. Відео

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