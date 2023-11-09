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На Закарпатті 22 туристи застрягли на зламаному підйомнику (фото)

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На Закарпатті 22 туристи застрягли на зламаному підйомнику (фото)
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На Закарпатті 22 туристи, у тому числі четверо дітей, застрягли на зламаному підйомнику. Подія сталася сьогодні. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Сьогодні в смт Міжгір’я Хустського району на висоті сталася аварійна зупинка крісельного підйомника.

Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що на канатній дорозі в районі гори Босничка вийшов з ладу крісельний підйомник, де перебувало 22 людини, серед яких 4 дітей.

Упродовж двох годин надзвичайникам вдалося евакуювати всіх людей, які зависли над землею на п’ятиметровій висоті.

У ДСНС зазначають, що медичної допомоги жоден турист не потребував.

На Закарпатті 22 туристи застрягли на зламаному підйомнику: фото

На Закарпатті 22 туристи застрягли на зламаному підйомнику (фото)

На Закарпатті 22 туристи застрягли на зламаному підйомнику (фото)

На Закарпатті 22 туристи застрягли на зламаному підйомнику (фото)

На Закарпатті 22 туристи застрягли на зламаному підйомнику (фото)

На Закарпатті 22 туристи застрягли на зламаному підйомнику (фото)

Ще новини України: На Закарпатті в ДТП загинули двоє і постраждали п’ятеро людей, серед них діти

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