На Закарпатті 22 туристи, у тому числі четверо дітей, застрягли на зламаному підйомнику. Подія сталася сьогодні. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Сьогодні в смт Міжгір’я Хустського району на висоті сталася аварійна зупинка крісельного підйомника.

Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що на канатній дорозі в районі гори Босничка вийшов з ладу крісельний підйомник, де перебувало 22 людини, серед яких 4 дітей.

Упродовж двох годин надзвичайникам вдалося евакуювати всіх людей, які зависли над землею на п’ятиметровій висоті.

У ДСНС зазначають, що медичної допомоги жоден турист не потребував.

На Закарпатті 22 туристи застрягли на зламаному підйомнику: фото

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