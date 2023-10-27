Смертельна ДТП на Закарпатті – рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою, є загиблі (фото)

Смертельна ДТП на Закарпатті сталася в п’ятницю, 27 жовтня, на трасі Київ-Чоп неподалік села Нижні Ворота Мукачівського району.

Як інформує НСН, про це повідомляється на сайті поліції Закарпаття.

За даними правоохоронців, на цьому відрізку дороги в п’ятницю, 27 жовтня, близько 15-ї години зіткнулися вантажівка “MАN” під керуванням 33-річного жителя міста Калуш Івано-Франківської області та рейсовий автобус, що здійснював міжнародні перевезення.

Попередньо відомо, що внаслідок ДТП двоє людей загинули. Це 35-річний житель міста Радехів Львівської області та 59-річний житель Тернополя. Обидва чоловіки були водіями автобуса.

Внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали і пасажири автобуса. Їх доставили до лікарні.

На ділянці траси М-06, де сталася аварія, рух перекрито. Об’їзд здійснюється через село Підполоззя.

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