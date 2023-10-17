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Смертельна ДТП на Миколаївщині 17 жовтня: загорілися автівки, серед постраждалих діти

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Смертельна ДТП на Миколаївщині 17 жовтня: загорілися автівки, серед постраждалих діти
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Смертельна ДТП на Миколаївщині сталася 17 жовтня. Серед постраждалих – діти. Про це повідомляє ДСНС, передає НСН.

Внаслідок ДТП постраждали 4 особи, одна жінка загинула

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні ввечері на автошляху “Благовіщенське-Миколаїв” за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок події автівки загорілися.

Смертельна ДТП на Миколаївщині 17 жовтня

Смертельна ДТП на Миколаївщині 17 жовтня: загорілися автівки, серед постраждалих діти

В результаті зіткнення постраждали пасажири одного із авто: чоловік, жінка та двоє дівчаток, 13 і 15 років. Їх госпіталізовано до лікарні.

На жаль, пасажирка, іншого автомобіля, жінка, 1973 р.н., від отриманих травм під час надання медичної допомоги загинула на місці.

Пожежу ліквідовано рятувальниками. Причини ДТП встановлюють правоохоронці.

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