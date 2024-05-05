Врізався в дерево і спалахнув: серед загиблих в ДТП у Варшаві двоє українців

В моторошній ДТП у Варшаві загинули двоє українців. Ще один загиблий був білорусом.

Про це повідомляє RMF FM, передають Новини України – НСН.

Аварія сталася 3 травня вдень. Автомобіль, який врізався в дерево, одразу спалахнув. На місці працювали вогнеборці.

До прибуття пожежної бригади інші водії намагалися погасити вогонь за допомогою вогнегасників власного автомобіля, але полум’я було надто сильним. Коли перший підрозділ прибув на місце події, автомобіль був повністю охоплений вогнем, повідомив Войцех Капчинський зі столичної пожежної охорони.

Окрім вогнеборців, на місці працювали поліцейські під керівництвом прокурора.

Серед загиблих в ДТП у Варшаві двоє українців

Прокурор Окружної прокуратури Варшави Урсинув оглянув місце аварії, в результаті якої загинуло троє чоловіків – найімовірніше двоє громадян України та один громадянин Білорусі.

У справі вже призначено розтин. За попередніми висновками проведених заходів на місці події, причиною ДТП стало перевищення швидкості та втрата керування автомобілем BMW. За його словами , у цій справі проводитиметься розслідування за фактом ненавмисної смертельної ДТП.

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