У Польщі готуються до нового напливу українських біженців – причина

У Польщі готуються до нового напливу українських біженців. Названо причину, через яку велика кількість українців знову може шукати тут прихисток.

Про це пише Bloomberg, передають «Новини України – НСН».

У Польщі назвали причину підготовки до прийому нової хвилі біженців

Після того, як російські війська посилили атаки на енергетичний сектор та інші об’єкти критичної інфраструктури, влада Польщі попередила про можливий наплив біженців із України.

У нас є дуже чіткі сигнали про те, що через російську агресію восени і взимку може бути великий приплив біженців, – заявив Даріуш Марчинський, директор департаменту МВС із захисту цивільного населення та управління надзвичайними ситуаціями

Цього року росія інтенсивно обстрілює енергетичну інфраструктуру України, що призводить до регулярних і тривалих відключень електроенергії як у помешканнях людей, так і на підприємствах. З березня українці змушені жити в умовах жорстких обмежень електроспоживання, іноді маючи світло лише кілька годин на добу.

Загалом від початку війни, за даними прикордонної служби, понад 18 мільйонів українців перетнули кордон Польщі. Трохи менше ніж 1 мільйон вирішили залишитися в країні, чимало з них знайшли роботу або відкрили власний бізнес.

Нагадаємо: Українці у Польщі – з 1 липня діють нові умови надання допомоги біженцям