На Львівщині сталася смертельна ДТП з трактором, повідомляє Національна поліція у Львівській області, передає НСН.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 жовтня, близько 17.00, у селі Опака Дрогобицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій трактора, 36-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, і транспортний засіб перекинувся.

Від отриманих внаслідок ДТП травм тракторист помер на місці події.

За фактом слідчі відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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