У Запорізькій області через обстріли загорілися 20 будинків і дач, а також багато господарчих споруд. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

За минулу добу 28 вересня внаслідок обстрілів сталося 12 пожеж у населених пунктах Василівського та Пологівського районів, з них 3 – в екосистемах на площі 5 га.

В чотирьох населених пунктах Пологівського району рятувальники ліквідували займання 4 житлових будинків, 7 господарчих та надвірних споруд. Загальна площа охоплена вогнем склала 448 кв.м.

В двох населених пунктах Василівського району рятувальники ліквідували займання 16 житлових і дачних будинків, 12 господарчих споруд. Загальна площа охоплена вогнем склала 1110 кв.м.

Всього від ГУ ДСНС для ліквідації пожеж і надання допомоги залучалося 99 рятувальників та 18 одиниць техніки.

Також 28 вересня сапери ДСНС вилучили 16 гранатометних пострілів та 1 уламково-фугасний касетний елемент в населених пунктах Запорізького району. Вибухонебезпечні предмети знищені відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками у спеціально відведених місяцях з дотриманням правил безпеки.

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