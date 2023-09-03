Ворог лютує на Запоріжжі: за добу обстріляв 25 населених пунктів (фото)

Ворог лютує на Запоріжжі. Лише за одну добу обстріляв 25 населених пунктів. І лише в одному тільки Оріхові сталося 6 пожеж внаслідок російських атак. Таку сумну статистику надають в ОВА і ДСНС, передає НСН.

За даними ОВА, за минулу добу окупанти здійснили 120 обстрілів 25 населених пунктів Василівського та Пологівського районів

Вдалося зафіксувати пошкодження або руйнування 21 об’єкту цивільної інфраструктури. На щастя, без постраждалих.

За минулу добу російські війська здійснили 91 артилерійський обстріл по території Гуляйполя, Оріхова, Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки, Щербаків, Малинівки, Кам’яного, Степового та інших сіл на лінії вогню.

14 авіаційних ударів були спрямовані по Оріхову та Роботиному, 11 обстрілів з РСЗВ прийшлися по Оріхову, Гуляйполю, Червоному, Новодарівці, Новоданилівці, Левадному та Лук’янівському. До того ж Новодарівка, Левадне, Новоіванівка та Плавні були атаковані з БПЛА.

У ДСНС інформують, що за вчора рятувальники ліквідували 6 пожеж, які виникли внаслідок масованого обстрілу прифронтового Оріхова Запорізької області .

Зокрема, ліквідовано загоряння на територіях приватних домоволодінь, в п’яти житлових будинках та надвірній господарчій споруді на загальній площі 247 кв.м. Жертв та постраждалих немає.

Ліквідація пожеж супроводжувалася постійною загрозою повторних ворожих обстрілів. Всього від ДСНС залучалось 28 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Ворог лютує на Запоріжжі: фото від ДСНС

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