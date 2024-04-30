На Львівщині перекинулась маршрутка з пасажирами 30 квітня

На Львівщині перекинулась маршрутка з пасажирами. ДТП сталася 30 квітня вночі.

Про це повідомляє Національна поліція, передають Новини України – НСН.

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 30 квітня, о 03:45 на автодорозі «Мостиська-Самбір-Борислав-Дрогобич» в межах села Лукавиця, Самбірського району.

На Львівщині перекинулась маршрутка з пасажирами

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Мерседес», 39-річний мешканець Дрогобицького району, не впорався з керуванням – транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.

Внаслідок ДТП за медичною допомогою звернулись семеро осіб. Усі мешканці Дрогобицького району та міста Дрогобич – п’ятеро жінок та двоє чоловіків віком від 44 до 71 року. Наразі медики встановлюють їм діагнози.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.

Ще новини України: На Львівщині змії покусали людей – ДСНС попереджає про небезпеку

Читайте також: 30 квітня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини