На Прикарпатті в ДТП постраждали 7 людей, серед них 5 – діти. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Подія сталася сьогодні, на автодорозі у селі Черче за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса. Внаслідок ДТП 7 осіб травмовано, у тому числі 5 дітей.

На місці події працівники Служби порятунку деблокували 1 людину з мікроавтобуса та надали домедичну допомогу дитині. Також рятувальники запобігли виникненню пожежі.

Причину та деталі аварії з’ясовують правоохоронці.

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