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На Закарпатті в ДТП загинули двоє і постраждали п’ятеро людей, серед них діти

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На Закарпатті в ДТП загинули двоє і постраждали п’ятеро людей, серед них діти
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На Закарпатті в ДТП загинули двоє людей і постраждали ще п’ятеро. Серед постраждалих діти. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

У с. Нижня Апша Тячівського району зіткнулися два легковика. Надвичайники допомогли двом травмованим пасажиркам вибратися з потрощеної автівки та передали їх медикам. На жаль, пізніше 59-річна жінка померла у лікарні.

Також рятувальники деблокували тіло загиблого водія іншого автомобіля. Для цього вони гідравлічними ножицями розрізали салон легковика.

Отже, внаслідок аварії загинуло дві людини та травмовано п’ятеро, у тому числі 4 дитини: 8, 13,14 та 15 років.

Причину та деталі аварії з’ясовують правоохоронці.

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