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Троє загиблих і п’ятеро травмованих: жахлива ДТП під Дрогобичем 15 жовтня

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Троє загиблих і п’ятеро травмованих: жахлива ДТП під Дрогобичем 15 жовтня
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Жахлива ДТП під Дрогобичем 15 жовтня призвела до загибелі трьох людей, ще п’ятеро отримали травми, повідомляє НСН, посилаючись на ДСНС.

15 жовтня о 09:21 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що в м. Дрогобич на трасі «Трускавець-Львів» відбулось зіткнення двох автомобілів «Toyota Land Cruiser» та «Volkswagen Caddy».

До місця події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 3 людини. Ще 5 людей отримали травми різного ступеня важкості.

Рятувальники за допомогою спецобладння деблокували двох травмованих пасажирів «Volkswagen Caddy» та транспортували їх до карети швидкої допомоги.

З метою запобігання загоряння, рятувальники відключили акумуляторні батареї на транспортних засобах.

До ліквідації наслідків ДТП залучалось 10 співробітників особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

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