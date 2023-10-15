Троє загиблих і п’ятеро травмованих: жахлива ДТП під Дрогобичем 15 жовтня

Жахлива ДТП під Дрогобичем 15 жовтня призвела до загибелі трьох людей, ще п’ятеро отримали травми, повідомляє НСН, посилаючись на ДСНС.
15 жовтня о 09:21 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що в м. Дрогобич на трасі «Трускавець-Львів» відбулось зіткнення двох автомобілів «Toyota Land Cruiser» та «Volkswagen Caddy».
До місця події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 3 людини. Ще 5 людей отримали травми різного ступеня важкості.
Рятувальники за допомогою спецобладння деблокували двох травмованих пасажирів «Volkswagen Caddy» та транспортували їх до карети швидкої допомоги.
З метою запобігання загоряння, рятувальники відключили акумуляторні батареї на транспортних засобах.
До ліквідації наслідків ДТП залучалось 10 співробітників особового складу та 2 одиниці спецтехніки.
Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.
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