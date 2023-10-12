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Жахлива ніч у Чорнобаївці і Білозерці: обстріляно дитсадок і будинки, є загиблий і поранені

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Жахлива ніч у Чорнобаївці і Білозерці: обстріляно дитсадок і будинки, є загиблий і поранені
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12 жовтня була жахлива ніч у Чорнобаївці і Білозерці на Херсонщині. Про наслідки ворожих обстрілів розповіли у Херсонській ОВА, оприлюднивши фото і відео, передає НСН.

Жахлива ніч у Чорнобаївці

У Чорнобаївці на власному подвір’ї загинув 70-річний чоловік. Очевидці кажуть, що він намагався піти в укриття під час обстрілу. Травми виявилися занадто важкими. Медики лише констатували смерть.

Наслідки удару, який забрав життя, – на відео.

Білозерка

Також росія обстріляла Білозерку. Тут є поранені.

Після півночі окупанти вдарили по Білозерці. Травми отримали люди, які знаходилися в своїх домівках.

Це чоловік 1974 року народження та жінка 1977 року народження. Їм надано допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася.

Ще в одного чоловіка – гостра реакція на стрес.

Також під вогонь потрапила будівля дитячого садка. Наслідки обстрілу дошкільного закладу – на фото.

Жахлива ніч у Чорнобаївці і Білозерці: обстріляно дитсадок і будинки, є загиблий і поранені

Жахлива ніч у Чорнобаївці і Білозерці: обстріляно дитсадок і будинки, є загиблий і поранені

Жахлива ніч у Чорнобаївці і Білозерці: обстріляно дитсадок і будинки, є загиблий і поранені

Жахлива ніч у Чорнобаївці і Білозерці: обстріляно дитсадок і будинки, є загиблий і поранені

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