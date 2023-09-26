На Прикарпатті згорів відпочинковий комплекс, у якому проживали 148 дітей (фото)

На Прикарпатті згорів відпочинковий комплекс. На момент загоряння в приміщеннях перебувало 160 людей, з яких 148 – це діти, що приїхали на відпочинок.

Про це НСН повідомляє з посиланням на ДСНС Івано-Франківської області.

Пожежа сталася у комплексі “Сяйво Карпат”, який знаходиться у селі Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області. На щастя, минулося без жертв.

25 вересня о 18:28 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в будівлі відпочинкового комплексу в одному із сіл Верховинського району. Площа пожежі складала орієнтовно 750 кв.м, йдеться у повідомленні ДСНС.

Будівля санаторію дерев’яна, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню.

О 22:26 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає. Наразі встановлюється причина виникнення загорання.

Під час пожежі обслуговуючий персонал вивів усіх дітей з будівлі. Всіх людей переведено до іншого санаторію, з ними працюють психологи та ювенальні поліцейські.

На Прикарпатті згорів відпочинковий комплекс. Фото

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