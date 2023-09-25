Смертельна пожежа в притулку: десятки котиків загинуло

У Києві сталася пожежа у відомому притулку “Котохата“, де жило десятки безпритульних тварин. За словами місцевої мешканки, у ньому мешкало близько 50 котів. Після пожежі виносили багато загиблих котів. Про це повідомляє ТСН, передає НСН.

Десятки котиків загинуло: смертельна пожежа в притулку

Ввечері, 23 вересня, під час пожежі в притулку для котів “Котохата“, яка сталася у Києві на Теремках, загинуло семеро котів. Інші тварини отримали опіки і травми, а п’ять котів були доставлені до ветеринарної лікарні в критичному стані.

Мешканці, які побачили пожежу у “Котохаті”, одразу викликали рятувальників. На місце приїхала поліція і пожежні служби.

Притулку неодноразово погрожували

Жінка, яка опікується “Котохатою”, раніше вже повідомляла про погрози і писала заяву до поліції. Вона опікується цим імпровізованим притулком вже близько п’яти років.

Що кажуть свідки

Як розповіла очевидиця Тетяна, пожежа була масштабна – вогонь був вище дерев.

“Я почула три вибухи, один був дуже потужний і два більш слабеньких. Я думала, це хлопці наші працюють, не звернула уваги. Коли відчула запах горілого, вийшла на балкон та побачила, що тут таке сталося. Я одразу спустилась, і поки прийшла, вже пожежники були на місці, вже тушили і дуже багато людей було. Вогонь був вище дерев”, – пригадує жінка.

За словами ветлікара реанімаційного відділення Юрія Гапусенка, багатьох пухнастиків з пожежі рятували місцеві мешканці.

“На жаль, три з них вже були без ознак життя. Одне кошеня у вкрай важкому стані, з дуже серйозними важкими ураженнями, опіками. Вони були вкрай важкі, подальше лікування було недоцільне, тому провели евтаназію”, – розповів ветлікар.

З усіх котиків, яких доставили до ветеринарної лікарні, врятувати вдалося лише одного.

Нині кіт на ім’я Рижик проходить лікувальні процедури та має гарний апетит. За кілька днів його випишуть.

“Почуває себе дуже добре, спить, зараз отримує протизапальні препарати і кисневу терапію”, – розповів Юрій Гапусенко.

Очевидці припускають, що на територію притулку могли кинути “коктейль Молотова”.

Столичні поліцейські розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки.

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