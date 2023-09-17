5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

2
Тег:
Події
2

На Рівненщині вогонь знищив церкву ХІХ століття (фото)

Журналіст
На Рівненщині вогонь знищив церкву ХІХ століття (фото)2
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

На Рівненщині у селі Золотолин повністю згоріла дерев’яна церква ХІХ століття — пам’ятка архітектури місцевого значення.

Про це йдеться на сайті ГУ ДСНС Україні у Рівненській області, передає НСН.

Повідомлення про пожежу в місцевій церкві 1877 року надійшло на лінію «101» 16 вересня о 03:34. На місце скерували пожежників із міста Костопіль, що за 30 кілометрів від Золотина, та сусідніх селищ – Степань і Яполоть.

У ДСНС розповіли, що коли вогнеборці прибули на місце, то побачили повністю охоплений вогнем храм.

«Усе свідчило про пізнє виявлення та повідомлення про пожежу. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини», кажуть у ДСНС.

До ліквідації було залучено 4 пожежні автоцистерни та 10 рятувальників. О 4:44 пожежу локалізували, а о 06:55 повністю ліквідували.

Причина пожежі та розміри збитків встановлюються. Жертв та постраждалих немає.

На Рівненщині вогонь знищив церкву ХІХ століття (фото)1

На Рівненщині вогонь знищив церкву ХІХ століття (фото)

За даними порталу «Дерев’яні Церкви Західної України», Свято-Дмитрівський храм збудували в 1877 році на місці попереднього, що згорів під час пожежі за 40 років до цього.

Церква

Ремонт храму в червні 2022 року
Facebook / Галина Стасюк, Церковний вісник ПЦУ Золотолинської громади

Особливістю церкви вважалася форма даху і завершення дзвіниці, а також восьмерика нави — плавні криві лінії сприймалися незвично серед типових прямих гранчастих форм на подібних дерев’яних церквах.

Ще новини України: В Україні знайшли тіло зниклого добровольця з Британії

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у Телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×