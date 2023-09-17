На Рівненщині вогонь знищив церкву ХІХ століття (фото)

На Рівненщині у селі Золотолин повністю згоріла дерев’яна церква ХІХ століття — пам’ятка архітектури місцевого значення.

Про це йдеться на сайті ГУ ДСНС Україні у Рівненській області, передає НСН.

Повідомлення про пожежу в місцевій церкві 1877 року надійшло на лінію «101» 16 вересня о 03:34. На місце скерували пожежників із міста Костопіль, що за 30 кілометрів від Золотина, та сусідніх селищ – Степань і Яполоть.

У ДСНС розповіли, що коли вогнеборці прибули на місце, то побачили повністю охоплений вогнем храм.

«Усе свідчило про пізнє виявлення та повідомлення про пожежу. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини», кажуть у ДСНС.

До ліквідації було залучено 4 пожежні автоцистерни та 10 рятувальників. О 4:44 пожежу локалізували, а о 06:55 повністю ліквідували.

Причина пожежі та розміри збитків встановлюються. Жертв та постраждалих немає.

За даними порталу «Дерев’яні Церкви Західної України», Свято-Дмитрівський храм збудували в 1877 році на місці попереднього, що згорів під час пожежі за 40 років до цього.

Особливістю церкви вважалася форма даху і завершення дзвіниці, а також восьмерика нави — плавні криві лінії сприймалися незвично серед типових прямих гранчастих форм на подібних дерев’яних церквах.

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