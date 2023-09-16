В Україні знайшли тіло зниклого добровольця з Британії

Правоохоронці виявили тіло зниклого добровольця з Британії. Він зник зі своєї квартири в Запоріжжі у серпні 2023 року.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Sky News.

Колишнього десантника Деніела Берка, 36-річного уродженця Південного Манчестера, оголосили в розшук 16 серпня за заявою родичів, які не отримували від нього ніяких звісток і вважали, що він поїхав в Україну.

Поліція Великого Манчестера заявила, що спільно з сім’єю Берка й українською владою працює над проведенням офіційної ідентифікації та поверненням тіла до Великої Британії.

“Сім’я Деніела переживає зараз не найкращі часи, з нею підтримують зв’язок офіцери зі зв’язків із сім’єю. Я і моя команда працюємо з українською владою над проведенням офіційної ідентифікації з метою подальшої репатріації Деніела. Сім’я Деніела попросила про конфіденційність у цей скрутний час”, заявила детектив-суперінтендант Льюїс Г’юз.

Після служби в Афганістані Деніел Берк воював на боці підтримуваних Заходом курдських бойовиків в Сирії, а потім створив власний добровольчий підрозділ в Україні, відомий як “Темні ангели”.

Пізніше він переїхав, щоб займатися евакуацією на фронті.

Нагадуємо, нещодавно стало відомо, що під час бойових дій в Україні загинув 22-річний британець Сем Ньюі. Він боровся за нашу країну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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