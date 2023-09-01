У Харкові сьогодні горіла пам’ятка архітектури (відео)

У Харкові сьогодні рятувальники ліквідували пожежу у кав’ярні та у поруч розташованій пам’ятці архітектури, повідомляє НСН, посилаючись на ГУ ДСНС у Харківській області.

1 вересня, об 11:22, рятувальники отримали повідомлення про пожежу на літньому майданчику однієї із кав’ярень Харкова. Поряд знаходиться двоповерховий «Будинок архітекторів» старої забудови. Тому вогонь за лічені хвилини перекинувся на дах і горище будівлі.

На момент прибуття рятувальників майданчик закладу харчування горів на площі 70 кв.м., а дах і горищне перекриття “Будинку архітекторів” на площі 150 кв.м.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалось не допустити розповсюдження вогню на ще більшу площу і врятувати 500 кв.м. площі пам’ятки архітектури.

О 14:47 пожежу ліквідовано. Причина загорання встановлюється.

У Харкові сьогодні горіла пам’ятка архітектури: фото, відео

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