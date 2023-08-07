В Оріхові на Запоріжжі ліквідовано масштабну пожежу, спричинену обстрілами

В Оріхові на Запоріжжі ліквідовано масштабну пожежу, спричинену ворожими обстрілами. Про це повідомляють у ДСНС України, передає НСН.

Зазначається, що 6 серпня внаслідок обстрілу виникла пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку в Оріхові. Пожежа охопила квартири з 1 по 9 поверхи багатоповерхівки на площі 1400 кв.м.

Коли рятувальники ліквідовували пожежу окупанти здійснили повторний обстріл. Тож роботи було припинено і відновлено після завершення атаки. Пожежу ліквідовано, жертв немає.

А 7 серпня після опівночі окупанти вчергове атакували місто. Внаслідок ворожої агресії у багатоповерхівці знову спалахнула пожежа, у результаті якої виникло загоряння квартир з 1 по 2 поверх. Площа пожежі склала 200 кв.м. Рятувальники оперативно приборкали загорання.

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