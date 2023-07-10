Укрзалізниця подбає про 8-річну дитину залізничників, яких вбила росія в Оріхові, до її повноліття. Про це йдеться на офіційному сайті УЗ, передає НСН.

Залізничники — батьки дитини — потрапили під ворожий обстріл 9 липня під час волонтерської допомоги людям у свій вихідний.

Ворог продовжує вбивати цивільне населення. Жертвами російських нелюдів стали залізничники, які, попри свій вихідний, продовжували допомагати людям, незважаючи на небезпеку. Це ще один доказ того, що українські залізничники мають велике серце та неякбияку відвагу. Хочу висловити співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, ми не можемо повернути батьків дитині, але наш обовʼязок — допомогти й підтримати кожну дитину, родину залізничників, які загинули внаслідок війни, — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко

Відповідно до розробленого для таких трагічних випадків порядку дитина до свого повноліття отримуватиме від компанії щорічну грошову допомогу та можливість оздоровлення. Крім того, плануються виплати в рамках програми «Залізна родина».

Подружню пару вбила росія в Оріхові

Віталій Юшко, 1976 року народження, трудову діяльність на залізничному транспорті розпочав у 1995 році електромонтером СЦБ Пологівської дистанції сигналізації та зв’язку Придніпровської залізниці, там же згодом працював електромеханіком, старшим електромеханіком. Зарекомендував себе висококваліфікованим працівником, неодноразово був відзначений відомчими та галузевими нагородами, зокрема Почесною грамотою Міністерства інфраструктури України.

Ольга Очкас, 1978 року народження, з 1999 року працювала на станції Оріхівська. Пройшла шлях від прибиральника виробничих приміщень до чергового по залізничній станції, на цій посаді й працювала з 2004 року.

Це подружжя багато часу присвятило волонтерству у пункті незламності міста Оріхів, допомагало людям виживати. Трагедія сталася в оріхівській школі, коли Ольга та Віталій виконували свої волонтерські обов’язки, – йдеться у повідомленні Укрзалізниці

Про загиблу Ольгу Очкас написала учора її колега Tetiyna Verbovetska у Фейсбуці

Олю, ти була неймовірна, щира, чудова, прекрасна людина, спеціаліст та мама. Оля залишилася в Оріхові допомагати тим, хто не зміг виїхати. Волонтерила в Пункті Незламності. Туди і прилетів рашистський снаряд. Ольга загинула разом з чоловіком Віталієм, також працівником Укрзалізниці.Світла та вічна тобі пам’ять, Ольга. Ти назавжди будеш в наших серцях. У Олі залишилися донька та 7-річний син, – написала Тетяна

Усього в Оріхові внаслідок удару російської бомби по місцю видачі гуманітарної допомоги загинуло 7 людей, 13 отримали поранення.

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