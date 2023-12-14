Під Москвою росіяни замерзають у своїх квартирах – гроші пішли на війну, а працівників котелень мобілізували

Поки країна-агресорка ще гріється мріями про те, що заморозить Захід, у самому її центрі, під Москвою росіяни замерзають у своїх квартирах. Покращення не передбачається, бо всі гроші пішли на війну, а багатьох працівників котелень мобілізували. В одному з міст через холод навіть ввели режим ЧС. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає НСН – зокрема Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Як з’ясував ВЧК-ОГПУ, перед «гарячою лінією» Путіна жителі низки підмосковних міст спробували звернутися зі скаргами на те, що вони в буквальному сенсі замерзають – цієї зими опалення таке, що ходити вдома треба в шубах.

Губернатор Воробйов задіяв усі ресурси в адміністрації президента, щоб усі ці питання не потрапили на лінію. Подивимося, чим це закінчиться, – пише ВЧК-ОГПУ

Зазначається, що жителі кількох великих міст Підмосков’я в ці зимові дні зазнають серйозних перебоїв з опаленням у своїх квартирах, дитячих садках та школах.

В Електросталі навіть введено режим НС через погану роботу котельні. Замерзають кілька районів і у Сергієвому Посаді. Мешканці Сонячногірська записали на ім’я президента Росії відеозвернення зі скаргами на відсутність опалення та гарячої води у їхніх будинках. При цьому в рахунках за комуналку послуги гарячого водопостачання значаться як надані.

Тепер до них приєдналися підмосковні Хімки, а саме мікрорайон Ювілейний, де мешкають понад 40 тис осіб. Вийшла з ладу одна з котелень, що стало причиною відключення опалення та гарячої води в кількох багатоквартирних будинках. У багатьох хімкінських квартирах температура сьогодні не піднімається вище 16-17 градусів, люди гріються електроприладами та газовими плитами.

І це в самій близькості від Москви. Надій на покращення не передбачається. Джерело ВЧК-ОДПУ підтвердило, що дана проблема прогнозувалася ще цього літа, але через відсутність грошей, які майже всі спустили на військові потреби, не вдалося провести планові ремонти та техобслуговування більшості котелень. Більше того виник гострий кадровий дефіцит кваліфікованих робітників, багатьох роботяг по рознарядці закликали по мобілізації, працювати нема кому.

Через фінансові труднощі економлять на газі та ПММ, з яким теж гостра нестача. Зима тільки почалася, а просвіту з опаленням у Московській області поки що не видно, – резюмують автори повідомлення

Тим часом у Москві 14 грудня проходить так звана «пряма лінія» Путіна. І на неї у вигляді СМС приходять, наприклад, ось такі питання.

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