Скільки російських літаків ЗСУ приземлили за рік – СтратКом

Цього року Сили оборони України збили 45 літаків російських загарбників. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України, передає НСН.

Скільки російських літаків ЗСУ приземлили за рік

“Цього року українці збили 45 російських літаків”, – йдеться у повідомленні.

У СтратКомі ЗСУ зазначили, що найбільше пілотів підземлилися на початку року – у січні.

“А наприкінці року Збройні Сили практично закрили небо для російських винищувачів – п’ять літаків знищили за три дні”, – наголосили в ЗСУ.

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