Генштаб підтвердив знищення російських винищувачів-бомбардувальників Су-30 та Су-34

У ранковому зведенні 25 грудня Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російських винищувачів-бомбардувальників Су-30 та Су-34, передає НСН.

Спочатку стало відомо, що Повітряні сили Збройних сил України ліквідували на Маріупольському напрямку російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив командувач ЗС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

“Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром не повернувся”, написав генерал-лейтенант.

“Вечного полета, братья!” потролив Олещук окупантів, які використовують цю фразу в моменти збиття їхніх літаків.

Микола Олещук також додав, що 24 грудня на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі.

Літаки Су-34 є носіями керованих авіабомб та ракет Х-59, якими росіяни атакують Херсонщину та інші регіони України.

Су-30 — це двомісний багатоцільовий винищувач. Розроблений на основі Су-27УБ. Призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення і управління, а також може використовуватися як навчально-бойовий літак.

Раніше ми писали, що Сили оборони знищили три російські винищувачі Су-34 (фото).

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