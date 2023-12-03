Юрій Ігнат розповів, що російська армія суттєво збільшила кількість обстрілів керованими авіабомбами і заявив, що потрібні F-16

Найактивніше ворог застосовує керовані авіабомби на півдні нашої країни.

Раніше рахунок авіабомб йшов на одиниці, але зараз загарбники змінили тактику та скидають близько 100 бомб за добу. Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає НСН.

За його словами, на півдні України окупантами застосовуються авіаційні засоби ураження, насамперед керовані авіаційні бомби. При цьому Ігнат підкреслив, що якщо ще пів року тому пуски КАБів були одиночними, то тепер їх може бути до сотні на день.

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що боротися з такою загрозою допоможуть винищувачі F-16. Тому західні партнери повинні розуміти небезпеку російської авіації та якнайшвидше надати засоби для протидії.

“Потрібні F-16” – Юрій Ігнат розповів про зміну тактики обстрілів окупантами

“КАБ летить неточно, але це 500 кілограмів бомби. Вибухівки там багато, і вони беруть масованими ударами. Були вже близько 100 за добу показники скидання бомб. Тому це реальна проблема, і ми не просто так говоримо громадянам. Це меседж і західним партнерам, що нам потрібна зброя, далекобійні системи протиповітряної оборони і якнайшвидше F-16, які могли б протистояти російським літакам”, – заявив Ігнат.

Як відомо, країна-терорист Росія стурбована перспективою отримання Україною західних винищувачів F-16. У зв’язку з цим вона почала використовувати літак раннього повітряного попередження та управління A-50 MAINSTAY D.

Раніше повідомлялося, що українські пілоти продовжують навчання на винищувачах F-16 у Данії. Частина вже проходить підготовку ц повітрі на цих літаках з інструкторами. Крім того, українських льотчиків, а також інших фахівців, які працюють з F-16, навчають у США та Великій Британії.

Також у Повітряних силах ЗСУ сказали, що без контролю повітряного простору проводити контрнаступальні операції на фронті українським військовослужбовцям дуже складно. Як тільки у нашої армії з’являться сучасні винищувачі F-16, РФ втратить перевагу в повітрі.

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